Yaşam

AFAD ekipleri ormanda bulunan Emin dedeyi sırtında taşıdı

13 Eylül 2019 Cuma 09:23 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:10

Amasya'da 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Emin Çoban, AFAD ve jandarmanın ortak çalışması sonucu bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı adamı, AFAD ekipleri ambulansa kadar sırtında taşıdı.