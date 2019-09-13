AFAD ekipleri ormanda bulunan Emin dedeyi sırtında taşıdı13 Eylül 2019 Cuma 09:23 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:10
Amasya'da 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Emin Çoban, AFAD ve jandarmanın ortak çalışması sonucu bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı adamı, AFAD ekipleri ambulansa kadar sırtında taşıdı.
Amasya'nın Yassıçal Köyü'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olan Emin Çoban, 10 Eylül'de ormanlık alanda kayboldu.
85 yaşındaki Emin Çoban'ın yakınları jandarmadan yardım istedi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede aramalarda bulundu. Jandarma, aramalarda drone kullandı.
2 günlük arama sonucu, yaşlı adam köyünden 18 km uzaklıktaki Yeşilyenice Köyü'nde dere yatağında bulundu.
Ekipler yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı, ambulansa kadar sırtında taşıdı.
Emin Çoban tedavi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber: Umut Yeşilyurt