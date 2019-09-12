Hastaneler ve doktorlar, çocukların en büyük korkularından. Bunun önüne geçmek için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, çocuk dostu uygulamaları hayata geçirdi.

Çocukların korkularından bir diğeriyse kan aldırmak. Hastane yönetimi, bunun önüne geçmek için çocuklara üzerlerinde çizgi film karakterleri bulunan yapıştırıcı bantlar kullanmaya başladı. Ayrıca çocuklara balon hediye ediliyor.

"Hastanemize iki akülü araba aldık"

Ameliyat da büyük bir travma oluşturuyor çocuklarda. Bunun için hastane yönetimi bir yöntem buldu.

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, ameliyat öncesi stresin çocuğun iyileşmesini etkilediğini söylüyor.

"Biz bu çocukları ameliyata nasıl gülerek, oynayarak gönderebiliriz diye düşündük. Sonuçta hem çocuk için hem aile için büyük bir travma var. Biz de düşündük, hastanemize iki akülü araba aldık. Akülü arabalarla ameliyata giden çocuklarımızı güle oynaya gönderiyoruz."

Ayrıca hastanenin poliklinik bölümüne, çocuklar sıra beklerken sıkılmasınlar diye park kuruldu. Bu sayede çocuklar parkta gönüllerince eğleniyor.

Kaynak: TRT Haber