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Müze'de 300'den fazla araç gereç sergileniyor.En dikkat çeken parça ise 101 yıllık buharlı lokomotif...

Manyetolu telefonlar, gaz lambaları, ziller bunların hepsi asırlık.

Yıllardır biriktirilen ve sergilenen araçların tamamı antika niteliğinde.

1939 yılından Erzurum'a ilk tren seferi ile gelen yolcular işte bu zille karşılanıp yine bu zil ile uğurlanıyor. Müzede, dönemin demir yolu çalışanlarının kullandığı aletler ve yüzlerce tarihi eser yer alıyor.

En çok dikkat çeken eserlerden biri de bin dokuz yüz on sekiz Alman yapımı bu lokomotif. Geçmişin izlerini taşıyan asırlık lokomotif bin dokuz yüz doksan altı yılından beri burada sergileniyor. Özellikle Doğu Ekspresi'ni kullanan yolcular müzeye ilgi gösteriyor.

Müze, demir yolu ulaşımını merak eden ziyaretçilerini bekliyor.

Haber: Nesibe Şener