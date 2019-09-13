Sosyal Çalışma Programı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan programda, yaz dönemlerini verimli bir şekilde geçirme imkanı yakalayan öğrenciler, okudukları bölümlere göre kamu kurumlarında geçici hizmetlerde görev alabiliyor.

Programa katıldıkları kurumlarda haftanın 3 günü, günlük 7,5 saat çalışma imkanı bulan öğrenciler, bu sayede hem okudukları bölümlerini iş hayatında tanıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Öğrenciler, her çalışma günü için bir günlük asgari ücret düzeyinde net 71,84 lira kazanıyor.

Program kapsamında Hatay ve ilçelerinde 195 öğrenci kurumlarda işe alınırken, bunlardan 6'sı dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde görevlendirildi.

18 Eylül'de son bulacak

İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel, programın üniversite öğrencilerinin yaz dönemlerini kendi mesleki alanlarında değerlendirme imkanı sunduğunu söyledi.

8 Temmuz'da başlayan programın 18 Eylül'de son bulacağını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Toplam 195 öğrenciyle bu yılki programı devam ettiriyoruz. Öğrencilerin devleti, kamuyu tanımasını, iş ahlakını bilmesini, gelecekte neler yapabilecekleriyle ilgili iyi bir deneyim kazandırmasını sağlayan bir program olduğunu düşünüyoruz. Bir işi öğrenirken tabii bir de karşılığı olmalı, hem teşvik açısından hem de onların motivasyonu için iyi olur diye düşünüyoruz. Programın yararına ilişkin çok önemli dönüşler alıyoruz."

"Hem tatil yapabiliyoruz hem de çalışabiliyoruz"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sultan Aksoy, programı İŞKUR internet sayfasından öğrendiğini ve yaz tatilini değerlendirmek amacıyla başvurusunu yaptığını anlattı.

Hatay Arkeoloji Müzesi'ne yerleşmeye hak kazandığını belirten Aksoy, "Müzede çeşitli bölümlerde görev alıyorum, özellikle arşivin bölümümle ilgili çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. İleride iş hayatına atıldığımda müzede görev almayı isterim. Hem tatil yapabiliyoruz hem de çalışabiliyoruz. Hafta sonları tatil yapma şansımız var. Yani bu durum tatilimi engellemiyor" dedi.

Görüştüğü okul arkadaşlarıyla da deneyimlerini paylaştığını vurgulayan Aksoy, arkadaşlarını da programa teşvik ettiğini söyledi.

"Geçirdiğim en verimli yaz tatillerimden biri oldu"

Müzede oluşturulan çocuk bölümünde görevli Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Emre Atlar ise, program içeriğinin ve çalışma saatlerinin çok ideal olduğunu belirtti.

"Burada çocuk bölümünde çalışıyorum. Burada çocuklara oyunlar oynatarak çeşitli etkinlikler yaptırarak çocukları müzeye ısındırmaya çalışıyoruz. Onlara kültürel kazanımlar da sağlamaya çalışıyoruz. Burada çocukları gözlemleme fırsatım da oluyor bunun bir nevi okuduğum bölüme de katkısı oluyor. Çocuklarla ilgilenip çeşitli etkinlikler yapmaktan zevk alıyorum, bu da programa daha da ısınmama sebep oldu."

Haftanın 3 günü çalışıp geriye kalan 4 günlük sürede tatilini yapma imkanı olduğunu söyleyen Atlar, "Bu açıdan programın iyi planlanmış olduğunu düşünüyorum. Hem tatil yapıp hem de çalışabiliyoruz. Şimdiye kadar geçirdiğim en verimli yaz tatillerimden biri oldu" dedi.

Kaynak: AA