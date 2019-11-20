Van'ın Bahçesaray ilçesinde çocuk yaşta öğrendiği hallaçlığı (pamuk atıcılığı) 68 yıl sürdüren 78 yaşındaki Musa Baktimur, kaybolmak üzere olan mesleği geleceğe taşımak istiyor.

Doğanyayla Mahallesi'nde gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatma gayretinde olan Baktimur, ilerleyen yaşına rağmen fırsat buldukça evinde bulundurduğu aletlerle pamuk atıcılığı yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hallaçlığı artık gelir elde etmek için değil bir ömür verdiği mesleğini unutmamak amacıyla yapmaya çalışan Baktimur'un en büyük hayali, dünyaya gözlerini yummadan deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak.

Duvarına asılı yay şeklindeki alet ve tokmağı alarak pamuk kabartan Baktimur'un çalışırken çıkardığı ritmik sesler, toprak damlı evin her tarafında yankılanıyor.

Baktimur, hallaç olan amcasını izlerken çok etkilendiğini, 10 yaşında eline aldığı yay ve tokmağı 68 yıldır bırakmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yıllarca ailesinin geçimini sağladığı mesleğinin unutulmasından üzüntü duyduğunu belirten Baktimur, "Eskiden bu mahallede ustalar çoktu. Pamuk atıcılığında herkes birbiriyle yarışırdı ama şimdi birçoğu hayatını kaybetti, bazıları da benim gibi yaşlanıp güçten düştü" diye konuştu.

Baktimur, "Keşke bu mesleğe gönül verenler olsaydı, onları yetiştirseydik. Atalarımızdan kalan bu kültür yok olup gidecek" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA

