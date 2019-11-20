Sivas Örtülüpınar Mahallesi'nde kuaförlük yapan 35 yaşındaki Murat Durak, yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Kediye araba çarptığını sanan Durak, kedinin boğazına bir cisim kaçtığını fark etti. Durak'ın çabası sonucu kedinin boğazındaki cisim çıktı.

Murat Durak, kediyi ilk gördüğünde hemen müdahale etmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben bu tür vakaları çok görüyorum. Arkadaşlarım bana söyledi, hemen gittim. Önce kediye araba çarptı sandım. Tam tersi olmuş, araba falan çarpmamış. Yerde kan falan da yoktu. Kediye baktığımda nefes almıyordu ve ayakları çırpınıyordu. Soluk borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Daha sonra soluk borusuna elimle müdahale ettim. Çok şükür cismi çıkardım, kedi kendine geldi. Elim kanadı ama bir hayat kurtardık, güzeldi. Kediyi 1 saat sonra görünce daha da mutlu oldum."

Haber: Uğur Yiğit