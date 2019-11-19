Türkiye
İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak19 Kasım 2019 Salı 16:53 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 18:08
İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.
İstanbul Müftülüğünden, sabah ezanı saati ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen, 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır." denildi.
Kaynak: AA
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