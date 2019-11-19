Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay, geçtiğimiz perşembe sabah saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi.

Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. Genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini anlatan Ramazan İnan, "Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum."

Kaynak: DHA