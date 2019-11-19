İlçeye bağlı Kalaycı köyü Güllüce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yarımca köyü muhtarı Niyazi Baş, yangının saat 16.00 civarında çıktığını söyledi.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördüklerini söyleyen Baş, "Köyümüzden yangına müdahale edebilecek kişileri aldık. Ekiplerle birlikte canla başla müdahale sonunda yangını söndürdük." dedi.

Öte yandan yangının ardından GPS ile yapılan ölçümler sonucunda 7,8 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA