Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İl merkezine bağlı Akkuş köyü ve Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında yürütülen arama faaliyeti sırasında 6 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''Sığınaklarda yapılan aramada 87 bixi mühimmatı, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, telsiz, 2 termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 fünye, 2 koli bandı, 6 büyük tüp, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Kaynak: AA