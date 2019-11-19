Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu.

Yıldız Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 genel sıralamasında tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı olarak belirlendi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 7.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Gelişmekte Olan Teknoloji Bölgeleri arasında 1. olarak büyük bir başarıya imza attık. @TCSanayi @varank pic.twitter.com/6aYhKRwPVf — Yıldız Teknopark (@yildizteknopark) November 19, 2019

Yıldız Teknopark, "En İyi Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kategorisinde de birinci oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahri Şahin, 2009 yılında faaliyete geçen Yıldız Teknopark'ın sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü söyleyerek, birincilik ödülüne layık görülmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ise, "Türkiye’nin teknoloji üssü olarak konumlanan Yıldız Teknopark'ın Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine değerli katkıları kesintisiz devam edecek" dedi.

Kaynak: AA