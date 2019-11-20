Onlar, yörelerine özgü türküleri okudu. TRT ekipleri, görüntülü ve sesli olarak kaydetti. TRT İstanbul Radyosu ekipleri Erzurum'da, kaybolmaya yüz tutan türkü ile manileri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı.

İstanbul Radyosu Saz Sanatçısı Zafer Taştan, "Kaybolmaya yüz tutmuş halk ezgilerini derleyip toparlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma yapıyoruz" dedi.

TRT'nin türkü derlemeleri projesi sürüyor. İstanbul Radyosu ekipleri Erzurum'da ilk olarak Oltu ilçesinden işe koyuldu. Ev ev dolaşan uzman ekip, dilden dile yayılan türkü ve manileri kayıt altına aldı.

İstanbul Radyosu THM Sanatçısı Tuncay Kemertaş, projeyle ilgili şöyle konuştu:

"Unutulmaya yüz tutmuş güzel eserleri kayıt altına alacağız. Hem görsel olarak hem yazılı olarak hem de ses olarak. Bu anlamda bismillah dedik, yolumuz uzun, uzun olduğu kadar da keyifli."

Proje kapsamında Erzurum'un diğer ilçeleri de ziyaret edilecek.

Kaynak: TRT Haber