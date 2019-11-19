92 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu sanatçısı Jale Birsel için cenaze töreni düzenlendi. Konak Sahnesindeki törene, Birsel'in ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sanatçının torunu Damla Birsel, anneannesini çok sevdiğini belirterek, "Anneannemi 10 gün önce rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüm" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Duymadığını yıllarca saklamış"

Oyuncu Tomris Çetinel de kürsüden yaptığı konuşmada, arkadaşının ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yakın zamanda Birsel ile üniversitede bir söyleşiye katıldıklarını anlatan Çetinel, şöyle konuştu:

"Gençler soru sormaya başladı. Öndekileri duyabiliyordu fakat arkadakileri asla duymuyordu. Baktı bu bir işkenceye dönüşecek, dedi ki 'Bugüne kadar sakladığım sırrı sizinle paylaşacağım.' Jale Hanım, 25 yaşlarındayken oyun oynarken şiddetli grip oluyor. İki oyun arası doktora gidiyor ve kendisine yanlış bir iğne yapıyor ve sağır oluyor. İngiltere'ye gidiyor, çare bulunamıyor. Çok az duyabiliyor. Bir oyuncu için dünyanın en zor ve en kötü şeyi bu. İşten atarlar korkusuyla o yıldan sonra oynadığı bütün oyunlarda karşısındaki oyuncuların da metnini ezberleyerek oynamış."

[Fotoğraf: AA]

"Yıllarını sanata vermişti"

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ise Jale Birsel'in kendileri için çok önemli bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Yıllarını sanata vermiş bir sanatçımızdı. Malesef kasımda bizim için bir yaprak dökümü başladı. Bu yüzden çok üzgünüz. Önce Özdemir Nutku hocamızı kaybettik. Daha sonra Yıldız Kenter ve Jale Birsel'i kaybettik. Bundan sonra yapacağımız, onların ışığını yaymak ve bize öğrettiklerini diğer kuşaklara öğretmek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Törenin sonunda, sevenleri ve yakınları sahneye çıkarak, Jale Birsel'in naaşını selamladı.

Bu arada, tiyatro oyuncusu Birsel'in son olarak, genç bir karakteri canlandıracağı tek kişilik oyuna hazırlandığı öğrenildi.

Önceki akşam hayatını kaybeden Yıldız Kenter ile konservatuvarda sınıf arkadaşı olan, 1999'da vefat eden şair ve yazar Salah Birsel'in eşi Jale Birsel, kaldığı bakımevinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA