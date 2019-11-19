Yedi Kocalı Hürmüz'den Hürrem Sultan'a....

Çok sayıda ünlü oyun ve karakteri anlatan unsurlar arasında yer aldılar. Tozlu sahnelerde seyirciyle buluştular. Tiyatro eserlerinin yıllanmış kostümleri, Ankara'da Devlet Tiyatrolarının ambarında özenle muhafaza ediliyor.

Tiyatroların çeyiz sandığı olan kostüm odasının kapısı TRT Haber'e açıldı.

Raflarda, yarım asırdan uzun süredir saklanan kostümler de var, ünlü oyunların unutulmaz kostümleri de.

Sanat Teknik Müdürü Hakan Özdemir, yıllanmış kostümlerle ilgili şunları söyledi:

"O seyrettiğiniz büyülü atmosferin, kostümlerin olduğu yerdeyiz. Geçmişten günümüze bütün kostümleri bulabileceğimiz yer. Kostüm ambarımız, herkesin buraya giremediği kıymetli bir müze gibi."

Tiyatroların çeyiz sandığı

Bu değerli kostümlerin her biri defalarca, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü oyuncuların üzerinde hayat buldu. Hem tarihten bir kesit sundu hem de seyirciyi hayran bıraktı.

Özdemir, "Onları Cüneyt Gökçerler, Mahir Canovalar, Çetin Tekindorlar, Cihan Ünallar, Ayten Gökçerler giymiş. Dolayısıyla onların içinde bir yaşanmışlık var" dedi.

Kostümlerin bakımları düzenli olarak yapılıyor. Zarar görmeden saklanmalarına dikkat ediliyor.

Haber: Emre Yüncü-Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Mikail Sevinç