Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören Köyü yakınlarındaki kayalıklar, doğal görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kayalıklar kıvrımlı şekliyle kilometreler uzanıyor. Görüntüsüyle de doğal bir Çin Seddi'ni anımsatıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yüksekliği yer yer 50-60 metre uzunluğa kadar çıkan kayalıklar doğa meraklılarının ilgisini çekiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bölge sakini Metin Uçar, Çin Seddi'ne benzeyen kayalıklarla ilgili şunları söylüyor:

"Başlangıcının ve bitişinin nerde olduğunu bilmediğimiz bir oluşum. Bunun özelliği iki tarafın da düz olması ve yüksek olması. İnsan eliyle yapılmış gibi bir duvar. Kilometrelerce uzanıyor. İlgili kişilerin, birimlerin bu yapının nasıl oluştuğunu, neden yapıldığını araştırması gerektiğini düşünüyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Bölge sakinleri kilometrelerce uzunluktaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Kaynak: TRT Haber