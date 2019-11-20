Karabük'ün Sarıahmetli Köyü'nde yaşayan Recep Özen, kış aylarında her sabah köye ekmek getiren aracı durakta beklerken üşümemek için seyyar soba yaptı.

Özen, evinin önünde yaktığı sobayı 2 teker üzerinde demir çubukla 50 metre mesafedeki durağa çekerek götürüyor. Köylüler ekmek beklerken sobayla ısınmaya çalışıyor. Ekmeklerini alan vatandaşlar daha sonra seyyar sobayla birlikte köylerine geri dönüyor.

Ekmeğin çok uzaktan geldiğini söyleyen Recep Özen, şöyle konuştu:

"Evden çıkıp beklemem lazım. Soğukta beklerken üşüyoruz. Bu sobayı getirip beraber ısınıyoruz. Bekleyenler seviniyor. Bu olmasa çok soğuk, bundan sonra çok daha soğuk olacak. Hem kendim hem de arkadaşlarım için düşündüm. Durakta bekleyenlere faydası oluyor. Her gün sabah bu sobayı yakıp ekmek bekleyenlerin yanına getirip ekmeğimizi alıp birlikte ısınacağız."

İlginç baston korkuluğu

Evinin önünde duran ve asker selamı veren işçi kostümlü bostan korkuluğuna değinen Recep Özen,"Sonuçta Türküz biz. Yurt dışında asker selamı verildi diye ayağa kalkıldı. Öyle bir şey yok" diye konuştu.

Pet şişelerle sal yaptı

Pet şişelerle yaptığı sal ile Araç Çayı’nda gezen Özen, "Evimde biriken 20 litrelik su bidonlarından aklıma sal yapma fikri geldi. Rahat bir şekilde biniliyor" dedi.

Haber: Bülent Diktepe