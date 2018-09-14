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Hakkari Çukurca sokakları yeni görünüme kavuşacak

Hakkari Çukurca Belediyesi yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye yeni bir görünüm kazandıracak.

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Hakkari Çukurca sokakları yeni görünüme kavuşacak

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Hakkari'nin Çukurca Belediyesi yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Çukurca'da daha önce mahalle yollarında parke taşı döşemesi yapan belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destekle ilçe merkezindeki kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde görüntü kirliliğine neden olan elektrik ve telefon direklerini yer altına alınmasını sağlayan belediye, eskiyen içme suyu hattını da yeniliyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki asfalt çalışmalarını hızlandırcak belediye, projelerin tamamlanmasıyla ilçeyi, yepyeni ve daha güzel bir görünüme kavuşturacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: Hakkari, Çukurca, çalışma, belediye, asfalt
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