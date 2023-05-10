Görme engelli Kur'an kursu öğrencileri için sözlük

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü' tanıtım programına katıldı.

Erbaş, engelli bireylerin camilere, kurslara rahatlıkla ulaşabilmesi için şartların uygun hale getirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Kur’an-ı Kerim’i okuyabilecekleri, ibadetler için gereken bilgi ve becerileri kazanabilecekleri kurslar düzenliyoruz. Bu alanda istihdam edilecek görevlilerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Personelimize yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerinin standartlarının geliştirilmesi amacıyla engellilerin ilgi, ihtiyaç, beklenti ve özelliklerini dikkate alan bir yaklaşımla muhtelif ders materyalleri hazırlıyoruz"

1000-1500 civarı işitme engelli vatandaş din eğitimi alıyor

Erbaş, engelli bireyler için oluşturulan Kuran kursu sınıflarında her yıl yaklaşık 1000-1500 civarı işitme engelli vatandaşın din eğitimi aldığını söyledi.

Erbaş, engelli vatandaşlara yönelik hizmet alanlarından birinin de yayıncılık olduğunu, bu kapsamda 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nü hazırladıklarını ifade etti.

"Engelli kardeşlerimiz sözlükte yer alan kavramların videolarına erişebilecek"

Söz konusu öğretim programının daha iyi anlaşılması için güncel bir sözlüğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Erbaş şunları söyledi:

"Başkanlığımız tarafından 2013 yılında basılmış olan ‘İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü’, büyük emeklerle güncellenerek yeniden basılmıştır. İşitme engellilerin zihin dünyalarına hitap edecek nitelikte yalın bir dil ile hazırlanmış kıymetli bir eserdir. Bununla birlikte engelsiz.diyanet.gov.tr adıyla bir internet sitesi de hazırlanmıştır. Engelli kardeşlerimiz, sözlükte yer alan kavramların videolarına buradan erişebileceklerdir"

"İşitme Engellilere Özel Temel Dini Bilgiler kitabının da hazırlık çalışmalarına başladık"

Erbaş, İşitme Engellilere Özel Temel Dini Bilgiler kitabının da hazırlık çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Erbaş, konuşmasının ardından sözlükte sayfaların altında yer alan karekodu okutarak uygulamalı bir şekilde yönlendirildiği sayfadaki videoları izledi.

Sahneye büyük bir karekod yansıtılarak katılımcıların ‘Engelsiz Diyanet’ isimli Youtube kanalına yönlendirilmesi sağlandı.