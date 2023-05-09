Ölümle burun buruna 17 yıl: Her gün korkuyla yaşayıp ailene belli etmemek zor

İstanbul'da yaşayan 52 yaşındaki 3 çocuk babası Kadem Kümbetlioğlu, 17 yıl önce geçirdiği kriz sonrası kalp yetmezliğiyle mücadele etmeye başladı...

17 yıl boyunca her gün ölümle yaşamanın kötü olduğunu söyleyen Kümbetlioğlu, duygularını "Sabah kalkıyorsun, öleceğini düşünüyorsun ama bunu çocuğuna, ailene, sevdiklerine yansıtmıyorsun. Gidip bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, anlatılmaz bir şey bu..." sözleriyle anlattı.

"Çok ciddi ritim problemleri vardı"

Kümbetlioğlu'nun doktoru Doç. Dr. Ünal Aydın, tedavi süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Kadem Bey'in en büyük sıkıntısı çok ciddi ritim problemleri vardı. Kendisinin onlarca defa pilden ICD dediğimiz ritim düzenleyen pilden şokları olmuştu. O kadar çok olmuştu ki bu şoklar, neredeyse film bataryası bitmişti. Batarya değişimine gidecekti. Bunun da aslında iki kez yeniden canlandırma işlemi gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla hayati tehlikesi yüksek bir şekilde yaşamını idame ettirmeye gayret ediyordu."

"Organ bağışından başka hiç bir şansımız yok"

Pandemi döneminde kalp nakil sayıları durma noktasına geldi. Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde de 2023 yılının ilk kalp nakli Kümbetlioğlu’na yapıldı.

Doç. Dr. Aydın, beyin kanaması geçiren bir kadın hastadan bağış yapıldığını anlatarak, "Bu çok değerli, çünkü bu hastada karaciğer nakli de yapıldı, böbrek nakli de yapıldı, kalp nakli de yapıldı. Vefat etmiş hastaların aile tarafından ve kendisi tarafından organ bağışı çok değerli. Başka hiçbir şansımız yok" dedi.

Şu an kalp nakli bekleyen 850 hasta var

Kümbetlioğlu da organ bağışı için çağrı yaparak şunları söyledi:

"Ben gönlümden herkesin bağış yapmasını diliyorum. İşte beni görüyorsunuz. Hayata yavaş yavaş döndük. Çoluğumla çocuğumla güzel vakit geçireceğim. Onlarla sohbet edeceğim. Bir dakika sonra ölebilirim zihniyeti gitti artık. Ameliyatla beraber onu attık dışarı."

Kümbetlioğlu, Ramazan Bayramı arifesinde yeniden hayata tutundu ancak şu an kalp nakli bekleyen 850 hasta var...

Kamera: Edebali Koçdemir