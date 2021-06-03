Tarım yapılabilir 50 santimetrelik bir toprak, ortalama 20 bin yılda, yani 7,3 milyon günde oluşuyor.

Ana besin kaynaklarımızdan birisi olan buğday ise 9 ayda, yani 270 günde hasat ediliyor. Bir insan, açlığa su varsa 56 gün, su yoksa 14 gün dayanabiliyor. Gıdanın ortaya çıkışı bu denli uzun sürerken; et, süt, yumurta, ekmek gibi tonlarca gıda tüketilmeden çöpe gidiyor.

820 milyon insan kronik açlık çekiyor

Ülkemizde günlük 4,9 milyon ekmek, yıllık 19 milyon ton gıda çöp oluyor. Bu rakam yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk. Bu israfın yol açtığı maddi kayıp ise İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren maliyetiyle aynı…

Hizmet sektöründe de durum farklı değil. İşletme başına yıllık gıda israfı 4,2 tonken, içecek israfı 2 bin litre. Oysa bugün 820 milyonun üzerinde insan kronik açlık çekiyor!

"Gıdanı Koru Mutfağı" atölyeleri düzenleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önüne geçebilmek için ulusal strateji belgesi ve bu stratejiyi hayata geçirecek bir eylem planı hazırladı, "gıdanı koru sofrana sahip çık" kampanyasını başlattı.

'İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma' sloganı ile hayata geçirilen kampanya kapsamında, "Gıdanı Koru Mutfağı" atölyeleri düzenleniyor. Bilinçli tüketimin sırları uzman şeflerle uygulamalı öğretiliyor.

Kampanya ile büyük bir başarıya da imza atıldı. "Söz Ver" sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz verenlerin dijital olarak imzası alındı. 800 bin kişinin katılımıyla söz konusu alanda dünya rekoru kırıldı.

Siz de gıdanızı koruyup sofranıza sahip çıkmak istiyorsanız (www.SofranaSahipCik.com) adresinden gıda israfına karşı alınabilecek önlemlere dair önerilere ulaşabilirsiniz.