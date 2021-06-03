Jandarmaya büyük hayranlık duyan Enes’in annesi Çiçek Tutuş, İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti.

Enes’in Jandarma olma hayalinin olduğunu ve Jandarma araçlarını gördüğünde çok heyecanlandığını iletti. Bunun üzerine ekipler Enes’in hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu.

Jandarma kıyafeti giydirildi

Enes’e Jandarma kıyafeti giydirilerek İl Jandarma Komutanlığında ailesi ile birlikte ağırlandı. Jandarma ekiplerince evinden alınan Enes İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Görevli personel tarafından araçlar tanıtılı. Enes için hazırlanan iz takip köpeği Dost’un gösterisini seyreden Enes ve ailesi çok mutlu oldu.

Enes için hazırlanan, üzerinde resmi olan yaş pasta İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile birlikte kesildi. Enes'e oyuncak arabası hediye edildi.