Koronavirüs sürecinde pek çok kişi hem spor yapmak hem de toplu ulaşımı kullanmamak için bisiklete yöneldi.

Bisiklet, hem kas sistemini geliştiriyor hem de egzersiz yapıldığı için hastalıkları önlüyor.

Kasları geliştiriyor, hastalıklardan korunmada katkı sağlıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ, "Bizim kaslarımızın kuvvetlendirilmesine, kaslarımızın dayanıklı hale gelmesine bunun yanı sıra kalp, şeker, tansiyon hastalıklarının tedavisi veya olmasını engellediğine bunun yanı sıra yine kanser hastalıklarının tedavisinde veya korunmasına engellemekte ciddi katkılar sağlayan bir egzersizdir" dedi.

İşe, okula ya da alışverişe giderken bisiklet kullanmak, düzenli egzersizleri günlük hayatla birleştirmenin en etkili yollarından.

Bisiklet hem eğlenceli hem ucuz hem de çevreci bir araç. Sağlık açısından, kilo kontrolünde de önemli fayda sağlıyor.

"Bisikleti, yürümeye veya koşmaya nazaran daha çok öneriyoruz"

Aydoğ, şunları söyledi:

"Biz bisiklet sürmeye yürümeye veya koşmaya nazaran daha çok öneriyoruz. Çünkü kilolu insanların koşmaya kalktıkları zaman dizlerinde, kalçalarında, ayaklarında ciddi problemler çıkabiliyor, bisiklet bunların önemli bir kısmını bertaraf ediyor."

Dış ortamda bisiklet sürme imkanı olmayanlara statik bisikletler öneriliyor. Kapalı alanda kolayca kullanılabilen bu bisikletler de kas ve kondisyon gelişimine katkı sağlıyor.

Koronavirüs sürecinde bisiklet satışları arttı

Koronavirüs süreci hayatı her anlamda etkiledi. Bu dönemde bisiklet kullanımı arttı. Pek çok kişi hem doğada spor yapmak hem de toplu ulaşımı kullanmamak için bisiklete yöneldi.

Bisiklet satışları arttı. Türkiye'de yıllık 1 milyon 250 bin bisiklet satılıyordu. Bu sayı koronavirüs sürecinde 1 milyon 500 bine yükseldi.