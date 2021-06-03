Koronavirüs salgınında ışık göründü. Aşılamada istenilen oran yakalanırsa artık hayat adım adım normalleşecek. Uzmanlar maskesiz günler için sonbaharı işaret etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Sonbaharda biz en azından yavaş yavaş önce dış ortamda olmak üzere giderek maskelerimizi atmaya başlayabiliriz” diyor.

Elimizde iki silah var: Aşı ve tedbirlere uyum

“Haziranın özellikle 10'undan sonra aşı hızımızı artıracağımız görünüyor en az günde 700 bin hatta bir milyona çıkarsa temmuzun ortalarından sonra bizim yaklaşık olarak aşılanmış kişi oranımız yüzde 40'ları 50'leri geçmiş olur. Bu da bizi salgının tekrar yayılması ve yeni bir dalgayla karşı karşıya kalma riskimizi minimize eder”

Normalleşmenin anahtarı aşı olarak görünüyor. Virüsten kurtulmak ve toplum bağışıklığını kazanmak için aşıdan kaçmamak gerekiyor.

İsmail Balık, "Elimizde iki silah var bir aşı, ikincisi aşı yüzde 60-70'lere çıkana kadar tüm tedbirlere uymak" açıklamasını yaptı.

Toplumun yüzde 60'ı aşılanmalı

Maskelerin çıkarılabilmesi için toplumun en az yüzde 60'ı aşılanmalı. Bu orana ulaşana kadar "maske-mesafe-hijyen" kuralları da ihmal edilmemeli.

Balık, “Maskeli son yaz olacaksa eğer o takdirde temmuz ortasına kadar tedbirlere herkes uyması gerekiyor. Vatandaş temkinli davranırsa, biz gerçekten sonbaharda ışığı görmüş oluruz” diyerek maskesiz günleri işaret ediyor.

"Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmış maskesiz günler için erken olduğunu söylemişti.

Koca, "Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız. Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım" demişti.

Bundan sonra bireysel tedbirlerin öneli olacağını vurgulayan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/aObNXrHoaF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

"Aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar"

Bakan Koca, salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu.

Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar"