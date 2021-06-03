Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Arı Merası Projesi" ile arıcılar yerleşik olarak faaliyet gösterebilecek
Bingöl'de arıcılar için "mera" oluşturuldu. 10 dekar alana ekilen aromatik bitki çeşitleri sayesinde daha kaliteli bal üretilecek. Projenin yaygınlaşması ile gezgin arıcılar yerleşik olarak faaliyet gösterebilecek.
Bingöl'de "Arı Merası Projesi" hayata geçirildi.
Aromatik bitkiler ekildi
Üçgül, lavanta, kekik, papatya... Onlarca aromatik bitki türünün yer aldığı mera, bu kez hayvancılık için değil daha kaliteli bal üretmek amacıyla oluşturuldu. 10 dekarlık alana arıların polen ve nektar ihtiyacının karşılanabilmesi için aromatik bitkiler ekildi.
Proje sorumlusu Doç. Dr. Erdal Çaçan, "Gezgin arıcılık yapan arıcılarımız özellikle erken ilkbaharda ve yazın sonlarında polen ve nektar sıkıntısı yaşamaktalar. Bu arı meramız bu sorun için de bir alternatifolacaktır" dedi.
Arıcılar yerleşik olarak faaliyet gösterebilecek
Bitki ve çiçek çeşitliliği, kaliteli bal üretimine katkı sağlayacak.
"Bu arı merasını tesis etmemizin amacı, nisan ayından eylül ayına kadar olan dönemde sürekli çiçek bulabilecekleri, polen ve nektar toplayabilecekleri bir alanı tesis etmektir."
Bingöl Üniversitesinin desteğiyle yürütülen pilot uygulamanın yaygınlaşmasıyla arıcılar yerleşik olarak faaliyet gösterebilecek.
Etiketler: Arıcılık Hayvancılık
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