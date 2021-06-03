Bingöl'de "Arı Merası Projesi" hayata geçirildi.

Aromatik bitkiler ekildi

Üçgül, lavanta, kekik, papatya... Onlarca aromatik bitki türünün yer aldığı mera, bu kez hayvancılık için değil daha kaliteli bal üretmek amacıyla oluşturuldu. 10 dekarlık alana arıların polen ve nektar ihtiyacının karşılanabilmesi için aromatik bitkiler ekildi.

Proje sorumlusu Doç. Dr. Erdal Çaçan, "Gezgin arıcılık yapan arıcılarımız özellikle erken ilkbaharda ve yazın sonlarında polen ve nektar sıkıntısı yaşamaktalar. Bu arı meramız bu sorun için de bir alternatifolacaktır" dedi.

Arıcılar yerleşik olarak faaliyet gösterebilecek

Bitki ve çiçek çeşitliliği, kaliteli bal üretimine katkı sağlayacak.



"Bu arı merasını tesis etmemizin amacı, nisan ayından eylül ayına kadar olan dönemde sürekli çiçek bulabilecekleri, polen ve nektar toplayabilecekleri bir alanı tesis etmektir."



Bingöl Üniversitesinin desteğiyle yürütülen pilot uygulamanın yaygınlaşmasıyla arıcılar yerleşik olarak faaliyet gösterebilecek.