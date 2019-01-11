Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte açılacak olgunlaşma enstitüsünün Şair Nefi Ortaokulu binasında hizmet verecek.

Açıklamada, mevcut ortaokul öğrencilerinin Tarihi Üç Kümbetler mevkisinde yapılan yeni okulda eğitim-öğretime devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Şair Nefi Ortaokulu binasının gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmete gireceği vurgulandı.

Olgunlaşma enstitüleri 4 alanda başarı elde etmeyi amaçlııyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, olgunlaşma enstitülerinin eğitim-öğretim, araştırma, tasarım ve tanıtım-pazarlama üzerine oluştuğunu söyledi.

Memiş, bu dört alanda başarı elde etmenin en önemli misyon olması gerektiğini anlatarak, "Enstitümüz eğitim kurumu olarak ilimiz eğitim hayatına, kültür kurumu olarak ilimiz sosyo-kültürel hayatına ve yarattığı istihdam alanıyla da ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak" dedi.

"Geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor"

Memiş, olgunlaşma enstitülerinin tarihi gelişimini şöyle anlattı:

"Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında açılan kız sanayi mekteplerinden günümüze uzanan olgunlaşma enstitüleri, kültürümüzü yaşatmada ve geleceğe aktarma konusunda önemli misyona sahip. Olgunlaşma enstitüleri geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlayan önemli yaygın eğitim kurumları. İlimizin sanayi şehri olma arzusundan kaynaklanan sapmalar, sanatın ticarileşme kaygısı, kültürel değerlerin modern ve ithal kültürlerle teması, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerce yürütülen kültür ve sanat değerinden yoksun üretim çalışmaları, kısacası günümüz modern iktisadi hayatının etkileri, geleneksel el sanatlarımızı ve kültürümüzü öze sadık kalınarak yaşanmasını çok zorlaştırdı."

Memiş, Erzurum kültürünün ülke ve dünya çapında yaygın tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan enstitünün eksikliklerin giderilmesinden sonra hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Enstitü tarihi binada hizmete girecek

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, şehre kazandırmak için çabaladıkları enstitü hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

Enstitünün eğitim-öğretimin yanı sıra kültürel değerleri, kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını ve meslekleri koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran eğitim müessesesi olduğuna vurgu yapan Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Bakırcılık, kevelcilik, saraçlık, dokumacılık, Oltu taşı ve gümüş işlemeciliği, geleneksel kuyumculuk ve halıcılık gibi tarihi el sanatlarını ve meslekleri yeniden Erzurum'un tanıtımına, ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlayacak şekilde canlandırmak için enstitümüz çalışmalarına kısa sürede başlayacak. Kurumumuzun hizmet vereceği Şair Nefi Ortaokulu binası da tarihi dokusu hasebiyle bu enstitü için çok uygun."

Kaynak: AA