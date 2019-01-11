Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup genç, köy hayatını merak etti. Köylülerin bir günlük yaşamına tanık olmak için yola düştü.

Gençler, Karahasanuşağı köyünde bir ailenin evine konuk oldu. Amaçları ise teknoloji bağımlılığına dikkat çekmekti.

Gençler bir gün boyunca ellerine telefon almadı. Ekran karşısında saatlerce zaman geçirmek yerine köy hayatında yaşanan zorlukları deneyimledi.

Zorlu ama eğlenceli bir gün geçirdiler

Köye giden gençler, sabahın erken saatlerinde kar küremeye başladı, kapının önünü ve ahır yolundaki karı temizledi.

Ardından sıra ahırdaki işlere geldi. Gençler, hayvanları besledi ve süt sağdı. Günlük işler bittikten sonra da akşam yemeğini hazırladılar. Günün yorgunluğunu kuzinede pişen yöresel lezzet "kömbe" ile attılar.

Zorlu ama bir o kadar eğlenceli günün ardından, gençlerin bir günlük köy hayatı sona erdi.

Haber: Ali Öztürk