Bursa'nın İznik ilçesindeki halk pazarı çocuk sesleriyle şenlendi.

Ellerine "Temiz bir dünya için plastiği terk edin", "Kullan fileyi kurtar geleceği" gibi çevreci pankartlar alan çocuklar, pazarı baştan sona turladı.

Selçuk İlkokulu öğrencileri, plastik poşet kullanımının azaltılması için getirilen düzenlemeye destek verdi.

Plastikten tamamen vazgeçilmesini isteyen minikler, hazırladıkları kese kağıtlarını esnafa dağıttı. Çocukların anlamlı etkinliği, hem satıcılardan hem de müşterilerden ilgi gördü.

Çocuklar, geçmişte pazar alışverişlerinde yaygın olarak kullanılan fileye dönüş çağrısı yaptı.

Haber, kamera: Hayri Şen