Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı konukevlerinde, kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle barınmaları için hizmet sunuluyor.

Bu konukevlerinin tümünde geçen yıl 58 bin 800 kadına ve beraberindeki 25 bin çocuğa hizmet sunuldu.

Kadınların yüzde 50,4'ü barınma ihtiyacı, yüzde 49,6'sı şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle konukevlerinde hizmet aldı.

Türkiye'deki yatak kapasitesi AB ülkelerinden yüksek

Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle mücadelede "destek hizmetleri minimum standartları"na göre her 10 bin nüfus için 1 yatak kapasitesi ön görülüyor.

Son nüfus sayımı doğrultusunda Türkiye'deki konukevlerinin nüfus/yatak oranı değerlendirildiğinde 46 Avrupa ülkesinde 31 bin kişiye 1 yatak, 28 AB ülkesinde 26 bin 231 kişiye 1 yatak düşerken, Türkiye'de 23 bin 382 kişiye 1 yatak düşüyor.

Türkiye'de hizmet veren kadın konukevlerinin yatak kapasitesinin, ülke nüfusuna oranla hem Avrupa hem de AB üyesi ülkelerden yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

8 bin 784 kadının meslek kurslarına yönlendirildi

2021'de konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadın meslek kurslarına yönlendirilirken, 321 kadın da işe yerleştirildi.

Konukevinden hizmet alan kadınların, konukevi sonrası ev kiralamalarına ve eşya ihtiyacının karşılanmasına yönelik belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla iş birliği içinde destek sağlandı.

Bu kişilerin kreş çağındaki çocukları için kreş desteği verildi, 12 yaşından büyük erkek çocuklarının da belirlenen konukevlerinde anneleriyle kalmaları için uygun şartlar oluşturuldu.