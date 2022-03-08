Türkiye'nin ilk kadın kılavuz kaptanı Nildeniz Sütçü Şen'in deniz sevgisi küçük yaşlarda başladı. Bu hayalini gerçekleştirmek için çabaladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesine girdi ve bu yolda ilk adımı attı.

Nildeniz Kaptan hiçbir engeli tanımadı. Denize olan tutkusuyla zorlukları aştı. Kılavuz kaptan olmayı başardı.

Gemilerin güvenliğini sağlıyor

Kendini denizlerde oldukça rahat hissettğini söyleyen Nildeniz Sütçü Şen, "Görüyorsunuz yani 70-80 yaşında denize çıkmak istiyor. O hissin verdiği bir şey var yani herkeste. Bırakılamayan bir tarafı var." dedi.

Nildeniz Kaptan'ın zamanın büyük bölümü denizde geçiyor. Sığ sularda gemilerin güvenliğini sağlıyor.

Nildeniz Kaptan uluslararası sularda birçok gemide de kaptanlık yaptı. Başarısı ile kadınların bu işi yapabileceğini gösterdi.

29 yıldır pilotluk yapıyor

Berna Şen Şenol ise pilot olmak için çabaladı. Zorlu çalışmalarının karşılığını alarak kaptan pilot olmayı başardı.

29 yıldır gökyüzünde çalışan kaptan pilotun 7 bin saat uçuşu bulunmakta. Bu yaklaşık bir yılın gökyüzünde geçirilmesi anlamına geliyor. Kaptan Pilot Berna Şen Şenol da ön yargılara aldırış etmedi.

"Bir hocam geldi 'Berna sen bunu yapıyorsun tamam kızım sen bizdensin yapıyorsun bu işi ama senin haricinde bütün kadınların yapacağının garantisini verir misin?' dedi. Hocam siz bütün erkeklerin yapabileceğinin garantisini verin ben de bütün kadınlar için aynı garantiyi vereyim."

Hayalinin peşinden koştu

Fatma Zehra Körkün de hayalinin peşinden koşan kadınlardan. Birçok kişinin "yapamazsın" demesine rağmen yılmadı. İtfaiyeci olmayı başardı.

Ağabeyinin de itfaiyeci olduğunu ve onun yolundan gittiğini söyleyen Fatma Zehra Körkün, Konya Büyükşehir Belediyesinde çalışıyor.

Başta destek hizmetler olmak üzere birçok alanda görev alıyor. Alanındaki başarısı ile herkese örnek oluyor.

Haber: Miray Önsal