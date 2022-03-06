Ukrayna’da bir müzik grubu kuran Kurtseitova ailesi, Türk kültürünü tanıtmak adına Türkçe şarkılar söylüyor ve şiirler okuyordu ancak ülkede yaşanan kriz sebebiyle tüm bunlar yarım kaldı.

2014'te Kırım'daki evini terk eden 14 yaşındaki Evelina Kurtseitova ile ailesi, şimdi de Kiev'deki evini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna'da yaşayan 250 Kırım Türkü, Rusya'nın saldırıların ardından diğer sivillerle birlikte evini terk etti. Onların imdadına Türk Dışişleri Bakanlığı yetişti. Onlar da Türk vatandaşlarıyla birlikte tahliye edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti her zaman bize destek verdi"

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan Anife Kurtseitova "Bombalardan saklandık. Çok kötü günler gördük, bizim çocuklarımız çok korktu. Biz de aslında onlar için ayrıldık. Her zaman bizim yanımızda duran, destek veren Türkiye Cumhuriyeti oldu" diye konuştu.

Gidecekleri yer olmadığı için Edirne'deki Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirilen ailelerin hayali, yeniden eski düzenlerine kavuşmak.

Haber: Şeyma Vural