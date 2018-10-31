Gazzeli kardeşlerin ahşap tasarımları gelir kapısı oldu

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yıllardır zor şartlarda hayat mücadelesi veren Filistinliler, mahrumiyetten yaratıcı fikirler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Çevrede oraya buraya atılmış, kullanılmayan zeytin ve çam ağaçlarının dallarını değerlendiren Gazzeli kardeşler, evlerinin çatısına kurdukları tahta kulübede çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaç dallarını enlemesine kesip küçük yuvarlak parçalar elde eden Nahhale kardeşler, doğal ağaç boyasıyla hafif renklendirip cilaladıkları parçaları birleştirerek şık sehpalara dönüştürüyor.

Gazzeli iki kardeş, doğal yuvarlak parçalardan özel tasarım sepetler, tepsiler, aynalar, çerçeveler, mendil kutuları, küçük ev eşyaları ve başka aksesuarlar da yapıyor.

İlk çalışma babaya resim çerçevesi

Nahhale kardeşler, babalarına küçük bir hediye sunma düşüncesinden buralara geldiklerini anlattı.

Gazzeli kardeşler, babaları için yaptıkları resim çerçevesinin çok beğenilmesi üzerine "Antika" adını verdikleri iş kolu hakkında önce fizibilite çalışmasına giriştiklerini belirtti.

Antika ürünlerin asıl tasarımcısı Hibe Nahhale, üniversitenin Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olduğunu ancak kendi alanında iş bulamadığını söyledi.

Üniversite eğitiminin ardından Gazzeli ihtiyaç sahiplerine hizmet ulaştıran bir kuruluşta gönüllü çalıştığını dile getiren Hibe, "Ancak maddi ihtiyaçlarımı karşılayacak bir işe ihtiyacım vardı" dedi.

Gazze'de binlerce genç işsiz

Hibe Nahhale, Gazze'de binlerce gencin işsiz olduğunu hatırlatarak, bu zor koşullarda böyle bir geçim yolu buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Gazze'deki elektrik kesintilerinin kendileri içi en büyük zorluk olduğunu belirten Hibe, "Elektrikler geldiğinde bazen baskı altında 8 saat aralıksız çalışmak durumunda kalıyoruz" dedi.

Nahhale kardeşlerden Nidal ise, İsrail ablukası nedeniyle bazı materyallerin kentte bulunmadığını, bu yüzden işlerini geliştirme imkanlarının kısıtlı olduğunu aktardı.

Nidal, gençlerin işsizlikten dolayı çeşitli şekillerde bireysel girişimciler olarak kendilerine yol bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

Gazze'de hayat mücadelesi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 12 yıldır abluka altında tutuyor.

Uluslararası kurumların raporlarına göre, Gazze'de işsizlik yüzde 50'yi aşmış durumda. Gençler arasında işsizlik ise yüzde 70'i geçiyor.

Ablukanın başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde de büyük sıkıntılar yaşanan Gazze'de, günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.

Kaynak: AA