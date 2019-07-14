Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından 15 günlük test uçuşu izni verildi.

Gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtenTutulmaz, şöyle konuştu:

"Bugün de sıcak hava balonuyla ilgili bir deneme uçuşu yapıldı. Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugün de bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak."

Tutulmaz, Afyonkarahisar'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra balonla hem tarihi Frigya'yı hem de bölgedeki doğal güzellikleri görebileceğini vurguladı.

Yatırımcıların gelecek süreçte Afyonkarahisar'da olmak için büyük caba sarf edeceğini anlatan Tutulmaz, "Sıcak hava balonuyla güzel bir gün geçirdik. Hiçbir sıkıntı ve olumsuzluk yaşamadık. Kalkışımızla inişimiz arasında tereddüt, korku ve ümitsizlik olmadı. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim" dedi.

Vali Tutulmaz'ın, sıcak hava balonu havalanmadan önce sarf ettiği "Bir sıkıntı olursa, 'Afyonkarahisar için kendini feda etti' dersiniz" sözleri gülümsetti.

"Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız"

Firma yetkilisi Halis Aydoğan da Frigya'daki geçmiş yılların meteorolojik verilerini incelediklerini ve bugün de gerekli izinlerin ardından ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Frigya'nın doğal güzelliğine hayran kaldığını dile getiren Aydoğan, şöyle devam etti:

"Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak."

Emre Gölü etrafında yapılan ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA