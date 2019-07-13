Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanında idaelist köy öğretmeni Feride'nin ilk atandığı köydü Zeyniler...
Bursa'nın doğa harikası köyü, şimdilerde konağıyla ününe ün kattı.
Kooperatif kuran köylü kadınlar, yöresel ürünlerin sunulduğu konakta misafirleri ağırlıyor.
Yöresel ürünlerle köy kahvaltısı
Kooperatif Başkanı Şükran Yıldırır, önce 7 kişi olarak işe başladıklarını söyledi.
"Daha sonra 40 kişiye kadar çıktık. Peynirimiz, sosumuz... Bunların hepsini kendimiz üretiyoruz."
Ahıska göçmenlerinin yaşadığı Zeyniler köyü, hamur işleriyle de ünlü. Köy konağındaki kahvaltı sofralarında birbirinden farklı yöresel ürünler bulunuyor.
1900'lerin başında Reşat Nuri Güntekin'in unutulmuş Anadolu köyü olarak tasvir ettiği Zeyniler'in çehresi çoktan değişti.
Haber: Huzeyfe Özdemir