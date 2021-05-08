Sakarya'da yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Türeyen, henüz 3 aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle yüzde 98 engelli olan kızı Rukiye ile yaşıyor.

Konuşabilen ve sadece tek parmağını kullanabilen kızına 41 yıldır fedakarca bakan anne, yaşadığı zorluklara rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmeyen kızının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kitabın geliriyle annesine ev aldı

Türeyen, kızına destek olup okuma yazmayı ve bilgisayar kullanmayı öğretti. Kızının tek parmağını kullanarak yazdığı "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabının geliriyle 2 yıl önce hayalini kurduğu evine kavuştu.

Kızıyla adeta arkadaş gibi olduklarını söyleyen Fatma Türeyen, çok hayırlı bir evlat olduğunu söyledi.

"Allah razı olsun 40 yıl kirada oturdum, kitap yazdı ve bu evi aldı. Çok iyi, anlayışlı, beni üzmez. O şimdi bana arkadaş. Eşim öleli 7 yıl oldu, birbirimize arkadaşlık ediyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Rukiye bir de bana şiir yazdı 'beraber yaşlanıyoruz anne' diye. Çok güzel bir şiir."

"Bir 40 sene daha yaşasa bakarım kızıma"

Kızına 41 yıldır sevgiyle bakan Türeyen, kızına zevkle baktığını anlattı.

"Kalkınca elini yüzünü yıkıyorum, kahvaltısını yaptırıyorum, her ihtiyacını karşılıyorum. 41 sene oldu bakıyorum, bütün ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Yedirmesi, içirmesi, tuvalet ihtiyacını hepsini ben yapıyorum. Bana hiç zor gelmiyor, zevkle bakıyorum. Özel günleri hiç unutmaz, bayramlarda hemen kutlar. Anneler çok değerlidir, benim değerimi çok iyi biliyor, çok akıllı kız. Hiçbir zaman ayrılmadım yanından Rukiye’nin, seve seve de bakıyorum bakarım da. Bir 40 sene daha yaşasa bakarım kızıma. Onun sevgisi yeter bana. Şiir yazdı, o bana yeter Anneler Günü'nde."

Haber: Mehmet Karakaş