65 yaşındaki Sedat Baykal, görme yetisini çocuk yaşta yitirdi. O, hayata müzikle tutundu.

Önce saz, ardından pek çok enstrümanı çalmayı öğrendi. Memleketi Uşak'ta özel günlerin vazgeçilmez müzisyeni oldu.

Azmiyle takdir toplayan görme engelli Sedat Baykal, şunları söyledi:

"Uğraştım mücadele ettim, uğraşacaksın çaba göstereceksin, saz çalmayı öğrendim sonra zurna çalmayı öğrendim. Orgu, sazla çalınan bütün müzikleri diğerleriyle çıkarabiliyorsun. Davulu öğrendim darbuka çalmasını öğrendim."

O sadece bir müzisyen değil. Geçimini sağlamak için iş ayırt etmeksizin gece gündüz çalışıyor. Esnafın ve mahallelinin yardımına koşuyor.

Engellilerin kendisini örnek almasını isteyen azimli müzisyen, ne olursa olsun hayata küsmemelerini tavsiye ediyor.

Kaynak: TRT Haber