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TRT Haber 07.05.2024 04:16

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı'nın Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amaçlarının yargı hizmetlerini daha etkili ve verimli şekilde sunmak olduğunu söyledi.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'ni değerlendirdi.

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

 

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