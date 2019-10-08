Hatay'ın Belen ilçesinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından tarihi İpek Yolu güzergahına inşa ettirilen, kervansaray, cami ve hamamı da bulunan külliyenin aslına uygun restorasyonu yapılıyor.

İlçede 1553 yılında inşa edilen ve çok amaçlı kullanılan Belen Kanuni Külliyesi, mimari yapısı ve Akdeniz sahillerini gören manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mimar Sinan tarafından yapılan külliye, yörede yerleşimin artmasına da katkı sağladı.

Bugüne kadar camisi, kervansarayı ve hamamı aktif kullanılan külliye, restore edilerek turizme kazandırılacak.

[Fotoğraf: AA]

Bazı noktalarında onarım ve bakım ihtiyacı duyulan yaklaşık 5 asırlık tarihi yapıda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları camiden başlatıldı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, külliyenin cami kısmının 2008'de geniş kapsamlı onarıma alındığını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ibadete açık olduğunu belirten Yıldıran, cami restorasyonunun ardından kervansaray kısmının da bakıma alınacağını anlattı.

Son restorasyonundan bu yana faal olarak kullanılan kervansaray ve caminin yıpranması nedeniyle bakım onarım kararı alındığını dile getiren Yıldıran, "Camideki çalışmaları 45 günlük bir zamanda tamamlamayı düşünüyoruz, Şu an da camide kurşunların değişimleriyle ilgili bir işlemimiz var. Yalıtımla alakalı bazı sorunlar vardı, onları gidereceğiz. Daha sonra külliyenin diğer alanlarında çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Turistleri bu güzide mekana davet ediyoruz"

Belen'in tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğunu belirten Yıldıran, "Hatay bölgesini ziyarete gelenlerin, Belen'den sadece geçmemesinin, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı, camisi ve hamamının olduğu tarihi mekanı ziyaret etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yerli ve yabancı turistleri bu güzide mekana davet ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA