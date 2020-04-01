Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Üsküdar’da yaşayan ve tedbirler nedeniyle evinden çıkamayan 78 yaşındaki Mehmet amcanın doğum gününü kutlamak isteyen torunu Ayşenur farklı bir yol buldu.

Üsküdar Kaymakamlığı ve Belediyesince oluşturulan Vefa İletişim Merkezi ile irtibata geçen Ayşenur, "Dedemin doğum günü, onu çok özledim. Benim için ona bir pasta götürebilir misiniz?" ricasında bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Bu ricayı geri çevirmeyen görevliler de ellerinde pasta ile yaşlı adamın kapısını çaldı.