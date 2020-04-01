Haber Giriş: Kaynak: İHA
Evden çıkamayan yaşlı vatandaşa doğum günü sürprizi
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle evden çıkamayan 78 yaşındaki vatandaşın doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu kutladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Üsküdar’da yaşayan ve tedbirler nedeniyle evinden çıkamayan 78 yaşındaki Mehmet amcanın doğum gününü kutlamak isteyen torunu Ayşenur farklı bir yol buldu.
Üsküdar Kaymakamlığı ve Belediyesince oluşturulan Vefa İletişim Merkezi ile irtibata geçen Ayşenur, "Dedemin doğum günü, onu çok özledim. Benim için ona bir pasta götürebilir misiniz?" ricasında bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Bu ricayı geri çevirmeyen görevliler de ellerinde pasta ile yaşlı adamın kapısını çaldı.
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