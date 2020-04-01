Türkiye’deki koronavirüs vakaları günden güne artarken, alınan önlemler nedeniyle çok sayıda işletme ya resmi kararla ya da işletme sahiplerinin kendi inisiyatifleriyle kepenk indirdi.

Yetkililer 'Evde kal" sloganıyla ihtiyaç dışında sokağa çıkılmamasını isterken, birçok meslek grubu da evden çalışma düzenine geçti.

Evde kalanların ihtiyaçlarının büyük bölümünü ise mahalle esnafı karşılıyor. Bu zor günlerde fedakarlık yaparak dükkanlarını açan çok sayıda esnaf, müşterilerini mağdur etmemeye çalışıyor.

65 yaş üstündekilere evlere sipariş

Bu meslek gruplarının başında bakkallar geliyor.

Onlardan biri olan Mehmet Alagöz Kadıköy’de 40 yıldır hizmet veriyor.

Cenaze ve özel durumlar dışında hiçbir zaman dükkanını kapatmadığını söyleyen Alagöz, fedakarlığından dolayı mahalle sakinleri tarafından çok seviliyor.

Bulunduğu mahalledeki tek bakkal olması ve yakınlarda bulunan yaşlı ve hasta müşterileri nedeniyle dükkanını kapatarak evde oturmak gibi bir lüksünün olmadığını söyleyen Mehmet Alagöz’ün tek şikayeti 65 yaş üstündeki bazı müşterilerinin sokağa çıkma yasağına uymaması.

“Esnaf olarak bu kişileri hem uyardım hem de numaramı verdim. Benim gönüllü beş tane arkadaşım var. '65 yaş üstü hiç kimse alışveriş için gelmesin biz ayaklarına kadar götürelim' diyorlar.”

Müşterilerin en çok temas ettiği ürünler olan sebze-meyve ve ekmekler için de önem alan Alagöz, bu ürünleri de tek tek poşetleyerek müşterilerine sunuyor.

Savaşta bile açık olacağız

Bir diğer fedakarlıkta bulunan esnaf grubu ise fırın işletmecileri.

Simit fırını işleten Bakan Morkoç da dükkanını açmak zorunda hissettiğini söylüyor.

“Bölgedeki seyyar simitçilere en çok simit gönderen simit fırınıyız. Biz simit çıkarmazsak çok sayıda insanın mağdur olacağını biliyoruz. Biz de dışarıya çıkmayıp evimizde vakit geçirmek isterdik ama bizim bir sorumluluğumuz var.”

365 gün hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Morkoç “Allah korusun savaş da çıksa biz dükkanımızı açmaya devam edeceğiz” diyor.

Vedat Yılmaz ise ekmek fırını işletmecisi.

O da tıpkı Bakan Morkoç gibi “Savaş çıksa biz yine dükkanımızı açmaya devam edeceğiz çünkü vatandaşa karşı sorumluluğumuz var” diyor.

Vedat Yılmaz aynı zamanda karantinanın başladığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor.

İlk etapta bir ay süre ile bu uygulamayı devam ettirmeyi planlayan Yılmaz, “Umarım buna gerek kalmaz ama ihtiyaç halinde de ücretsiz ekmek uygulamamız devam edecek” şeklinde konuştu.

En temel ihtiyaç su

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri su.

Hijyen nedeniyle su tüketimi şu günlerde normalden çok daha fazla önem taşırken, aynı durum içme suyunda da geçerliliğini koruyor.

Yine vatandaşa karşı sorumlu olduğunu söyleyen bir diğer esnaf içme suyu tedarikçisi Ahmet Özten.

Özten, çevrelerinde başka içme suyu tedarikçisi olmadığı için risk alarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.