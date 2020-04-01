Konacık Mahallesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin, iş yerlerinin ve bir alışveriş merkezinin olduğu alanda, çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

[Fotoğraf: AA]

Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan sonra kara yolunu geçmeye çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Çevrede buldukları gıdaları yiyen domuzlar, daha sonra arazide gözden kayboldu.

[Fotoğraf: AA]