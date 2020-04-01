Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaban domuzları Bodrum'a yiyecek aramaya indi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.
Konacık Mahallesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin, iş yerlerinin ve bir alışveriş merkezinin olduğu alanda, çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.
[Fotoğraf: AA]
Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan sonra kara yolunu geçmeye çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Çevrede buldukları gıdaları yiyen domuzlar, daha sonra arazide gözden kayboldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yiyecek yaban domuz sürüsü Muğla Konacık Mahallesi bodrumSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 11:05
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