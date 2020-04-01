Koronavirüsle mücadele için yapılan "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Malatya'da Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekipleri, evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüsle sokakları gezerek konser verdi.

[Fotoğraf: AA]

Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan koro üyelerinin söylediği şarkılara, vatandaşlar da evlerin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.