Haber Giriş: Kaynak: AA
'Çöpçüler Korosu'ndan moral konseri
Malatya'nın Battalgazi ilçe belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu", evde kalan vatandaşlara moral vermek için sokak sokak geziyor.
Koronavirüsle mücadele için yapılan "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Malatya'da Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekipleri, evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüsle sokakları gezerek konser verdi.
[Fotoğraf: AA]
Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan koro üyelerinin söylediği şarkılara, vatandaşlar da evlerin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.
Etiketler: moral konseri malatya koronavirüs konser çöpçüler korosuSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 14:48
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