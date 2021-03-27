Eski oyuncakları onarıp çocuklara hediye ediyorlar
Yalova'da "Eski Oyuncağını Getir, Yenileyelim Kampanyası" başlatıldı. Yurdun dört bir yanından toplanan binlerce oyuncak tamir ediliyor. Gönüllüler, hem sıfır atık projesine destek vermeyi hem de çocukları sevindirmeyi amaçlıyor.
Birbirinden renkli oyuncaklar, gönüllüler tarafından elden geçirilerek çalışır hale getiriliyor.
Amaç ise çocukları sevindirmek...
Şimdiye kadar 3 bin oyuncak tamir edildi
Kampanya Koordinatörü Aytekin Vural, birkaç ay içerisinde 5 bin oyuncak toplandığını ve bu oyuncaklardan şu ana kadar 3 bine yakınının tamir edildiğini söyledi.
Yalova'da gönüllüler biraraya geldi, "Eski Oyuncağını Getir, Yenileyelim" kampanyası başlattı. Kampanya hızla büyüdü.
Sıfır atık projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından toplanan oyuncaklar tamir edilerek çocukların yüzünü güldürmek üzere hazır hale getiriliyor.
Hayvan besleyene çocuk
Kampanya, sadece oyuncakları yenilemeyi değil, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı da amaçlıyor.
Sokak hayvanlarını besleyen çocuklar kampanyaya başvurup oyuncaklarını alabiliyor.
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