Birbirinden renkli oyuncaklar, gönüllüler tarafından elden geçirilerek çalışır hale getiriliyor.

Amaç ise çocukları sevindirmek...

Şimdiye kadar 3 bin oyuncak tamir edildi

Kampanya Koordinatörü Aytekin Vural, birkaç ay içerisinde 5 bin oyuncak toplandığını ve bu oyuncaklardan şu ana kadar 3 bine yakınının tamir edildiğini söyledi.

Yalova'da gönüllüler biraraya geldi, "Eski Oyuncağını Getir, Yenileyelim" kampanyası başlattı. Kampanya hızla büyüdü.

Sıfır atık projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından toplanan oyuncaklar tamir edilerek çocukların yüzünü güldürmek üzere hazır hale getiriliyor.

Hayvan besleyene çocuk

Kampanya, sadece oyuncakları yenilemeyi değil, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı da amaçlıyor.

Sokak hayvanlarını besleyen çocuklar kampanyaya başvurup oyuncaklarını alabiliyor.