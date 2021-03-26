İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Lara Turan, 56 ülkeden eserlerin yarıştığı uluslararası sergiye katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen yarışmada 8 bin 62 eserin değerlendirilmesi sonucu Bangladeş'ten Nafisa Maliyat Syeda Grand Prize adı verilen büyük ödülü kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Göbeklitepe eseri ilgi gördü

Türkiye'den Lara Turan'ın "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi resmettiği eseriyle uluslararası seçkide yer buldu.

Lara Turan, büyük ilgi duyduğunu Göbeklitepe'yi resmettiği eserinde bölgedeki gerçek sembolleri kullandığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Resim benim için hayal gücü"

Eserinde geçmişi ve bugünü aynı anda anlattığını belirten Turan, "Bu ödülü kazanmak benim için çok önemli. 4 yıldır resim yapıyorum. Resim benim için hayal gücü, yeni şeyler yaratmak anlamına geliyor. Aldığım sonuç da beni çok mutlu etti" dedi.