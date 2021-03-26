İngiltere'de dini hassasiyetleri az olan bir ailede dünyaya gelen 24 yaşındaki Rosalie, "en büyük hayali" aktris ya da yönetmenlik için lise yıllarından itibaren sinema sektöründe çalıştı.

Birçok filmde rol alan, senaryo yazan ve uzun metraj filmde yönetmen koltuğuna oturan Rosalie, sinema ve oyunculuk için Los Angeles'ta eğitim gördü, bir süre ABD'de yaşadı.

İstanbul turu hayatını değiştirdi

Rosalie, 22 yaşında Türkiye'ye gelerek, kapsamlı bir İstanbul turu yaptı. "Hayatının dönüm noktası" olarak nitelendirdiği bir gün, İslamofobik söylemlerden dolayı "Belki bana bağırırlar ya da kötü davranırlar' diye korkarak girdim" dediği Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Rosalie, ibadet eden Müslümanlar ile atmosferden çok etkilendi.

Rosalie, bir yıllık araştırmanın ardından Müslüman olmaya karar vererek, sosyal medya hesaplarında İslam'ı anlatmaya ve İslamofobik söylemlere karşı mücadele etmeye başladı.

"Camiye girince bana bağırırlar, kötü davranırlar diye korkuyordum"

Çocukluğunda seküler bir ailede büyüdüğünü söyleyen Rosalie, lise ve üniversite yıllarının sinemayla iç içe geçtiğini söyledi.

"Türkiye'de bir dini bulmak gibi amacım yoktu" diyen Rosalie şöyle konuştu:

"Google'dan gezilecek yerlere baktım. Sultanahmet Camii vardı. 'Belki giderim' dedim. Ama gerçekten korkuyordum. 'Acaba bana bağırırlar mı, kızarlar mı?' diye düşünüyordum. Çünkü Müslümanlar hakkında iyi fikirlerim yoktu. İslam hakkındaki bilgilerimin kaynağı da sadece medyaydı. Yine de camiye gitmeye karar verdim. Şimdi de taktığım eşarbı o gün satın alıp camiye gittim. Saygılı olmak istiyordum ve saçlarımla kimseyi rahatsız etmek istemiyordum.

Camiye gittiğimde insanlar namazı bitirmiş dua ediyorlardı. İnternetten ne dediklerine baktım, 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber. Ben de onlarla söyledim. Ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum aslında. Sonra caminin içine girdim ve 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber' diyerek, ben de tekrar etmeye başladım. Yarım saat kadar tesbihat yaptım. Etrafıma bakıyordum ve harika ve huzur dolu bir ortam vardı. İnanamıyordum. Etrafımda namaz kılanları izliyordum. Caminin içindeki güzellik ve huzurdan çok etkilendim. Kimse bana bağırmıyordu ya da kaba davranmıyordu, korktuğum gibi. Şoka girmiştim."

Camide yaşadığı duyguların hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Rosalie, cami çıkışında aldığı Kur'an-ı Kerim'i İngiltere'ye götürüp okumaya devam ettiğini dile getirdi.

Rosalie, aynı dönemde İslam'la ilgili ciddi bir araştırma sürecine girdiğini ve İngiltere'de Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

"Müslüman olunca yeniden doğmuş gibi hissettim"

Rosalie, yaşadığı birçok zorluğa rağmen İslam'ı yaşamaktan ve anlatmaktan vazgeçmeyeceğini, Allah'ın, İslam'la kendisini daha iyi ve mutlu bir insan olmasını sağladığını söyledi.

"Biz kalbimizi eğlenceyle, popülariteyle, uyuşturucuyla doldurmaya çalışıyoruz ama kalbimizi huzurlu kılacak tek şey sadece Allah'tır" diyen Rosalie, Müslüman olunca kendisini yeniden doğmuş gibi kendisini hissettiğini dile getirdi.

"Buradaki ortam ve ezan müthiş"

Rosalie, Müslüman olduktan sonra aktris olma hayalinden de vazgeçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu

"Şimdi Youtube kanalımda İslami içerikler üretiyorum. İnsanlara yardım etmek, dine yaklaşmalarını istiyorum. Sonradan Müslüman olan birçok kişinin hikayesini de paylaşıyorum. Din konusunda onlara yardım etmek, tek amacım bu. Umarım başarılı olurum. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum çünkü İslam’ı burada keşfettim. Ziyaret ettiğim ilk Müslüman ülke de Türkiye. Buraya eşime, Müslüman olduğum yeri, harika bir şehir olan İstanbul'u göstermek için geldim. İnsanlar burada gerçekten harika. Buradaki ortam ve ezan müthiş."