Kastamonu'da 3 yıl önce askerlerin sabah içtiması sırasında İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine yakın bir noktada yaralı bir alageyik bulundu.

Askerler tarafından koruma altına alınan ve veterinerde tedavisi yaptırılan alageyik yeniden doğaya salındı.

Askerler alageyiğin doğaya salındığı noktaya aç kalmaması için yiyecek de bıraktı. Askerler tarafından tedavi edilip doğaya salınan alageyik ormanlık alandan her gün komutanlığın sınırına kadar gelmeye başladı.

Alageyikler askerlerin yolunu gözlüyor

Komutanlıkta görevli askerler her gün ziyaretlerine gelen alageyiğe yiyecek vermeye başladı. İlk zamanlarda tek olarak sınıra kadar gelen alageyik sayısı ilk etapta sayıları 3-5 iken askerlere alışmalarıyla beraber 15’e kadar yükseldi.

Askerlerin üniformalarına, araçlarının seslerine ve kornalarına alışan alageyik sürüsüne askerler gözü gibi bakıyor.

Geyikleri elleriyle besleyen askerler onların aç kalmaması için her gün aynı saatte aynı noktaya yiyecek bırakıyor.

Askerler ve geyikler arasındaki dostluk kamerada

Alageyikler arasındaki hiyerarşi de TRT Haber kameraları tarafından görüntülendi. Erkil geyik yemeden ve karnını doyurmadan diğer geyikler yiyeceklerin olduğu alana yaklaşmıyor. Erkil geyik doyduktan sonra diğer geyikler karnını doyurabiliyor.

Askerlerin elinden yemeklerini yiyip ormanın derinliklerinde gözden kayboluyorlar.