Günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden kahve tüketimi konusunda uzmanlardan uyarılar geldi. İki fincandan fazla içilmemesi öneriliyor.

Aşırı tüketimin kalp ritminin artmasına, sigara ve stres ile birleşince inmeye de neden olabileceği ifade ediliyor.

Kalp atış ritmini artırıyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, kahve tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Oskay, "Kısa vadede günlük kalp atım sayımızı artırarark çarpıntı hissine neden olabilir. Kan basıncında alınan doza bağlık değişkenlik göstermekle birlikte yüksek tansiyon yaşanabilir" dedi.

İnmeyi tetikleyebilir

Aşırı kahve tüketimi sigara ve stres ile birleşince inmeye de neden olabiliyor. Oskay, "Kişinin stresli bir yaşamı varsa, alkol tüketiyorsa ya da sigara kullanıyorsa toplumda sıkça gördüğümüz ve bununla birlikte inmeyi tetikleyecek bir rahatsızlık görülebilir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de son yıllarda hem kahve çeşitliliği hem de tüketimi arttı. Kahve içme yaşı ise düştü.

Kahvenin kararında içilmesi metabolizmayı hızlandırıyor, dikkati arttırıyor, hücreleri yeniliyor.