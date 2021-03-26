Topkapı Sarayı'nın en önemli bölümlerinden biri Harem Hastanesi, ilk şeklini 1665’teki yangından sonra aldı.

Yapılan kapsamlı restorasyon ile tarihte ilk kez ziyarete açılmaya hazırlanıyor.

Kırkmerdiven denilen taş basamaklar yoluyla Harem hastanesine ulaşılıyor. Tüm çalışanları kadın olan hastane, Topkapı yerleşkesinin en ücra köşesinde yer alıyor.

Nedeni ise olası bir salgına karşı saray eşrafını koruyabilmek.

Tarihe ışık tutacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, hastaneyle ilgili bilgi verdi. Yıldız, "Karantina odasından tutun hasta koğuşlarına kadar, doktor odalarına kadar tabi dönemin çok önemli unsuru olan temizliği ifade eden hamamlarına kadar bir kompleks" dedi.

İlk kez TRT Haber görüntüledi

Restorasyonun son aşamaya geldiği yeri ilk kez TRT Haber görüntüledi. Hastane çalışanlarını simgeleyen maketler ve kullanılan malzemeler de müzede sergilenecek.

Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı da açılacak

Açılışı beklenen sadece hastane değil. 16'ncı yüzyılda yapılan ve haremin en küçük avlusu olan Kadın efendiler ve Cariyeler Taşlığı da açılışa hazırlanıyor.

Harem hastanesi ile taşlığın bir kaç ay içerisinde ziyarete açılması planlanıyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Hakan Demir