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Yaşam
TRT Haber 16.05.2025 12:37

Engellilere umut olan engelli basketbolcu: Oğuzhan Özdemir

Eski engelli milli basketbolcu Oğuzhan Özdemir, atölyesinde tamir ettiği tekerlekli sandalyeler ile diğer engelli insanlara umut oluyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Ortopedik engelli olan Oğuzhan Özdemir, çocuk felci nedeniyle iki buçuk yaşından beri uzun bacak yürüme cihazı kullanıyor.

Hayat boyu birçok sorunla mücadele eden Özdemir, engellerine rağmen asla pes etmedi.

1989-90 yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu basketbol takımıyla başlayan spor serüveni, onu milli takıma kadar taşıdı.

Tüm zorluklara rağmen parkelerde Türkiye’yi temsil eden Oğuzhan Özdemir, bugün ise başka bir mücadele alanında engelli bireylere umut oluyor.

Engellilere umut olan engelli basketbolcu: Oğuzhan Özdemir

Parkelerdeki hünerlerini atölyesine taşıdı

Memuriyetten emekli olduktan sonra hiç bilmediği bir işe yönelen Özdemir, “Bir arkadaş tamir işi var dedi. Sen de sök takı seviyorsun. Ben dükkânı komple devraldım. Hiçbir şey bilmeden. Hiç bilmediğim bir sektöre girdim. Azmettik, başardık. Şimdi Türkiye’de tekerlekli sandalye üzerine hurda bir sandalyeyi, sıfır olarak ben o sandalyeyi size yeniden yaratabilirim” diyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaşan bu sandalyeler, birçok engellinin yaşamına dokunurken, başkalarının hayatına az da olsa pozitif bir etkide bulunmanın kendisini çok pozitif etkilediğini belirtiyor.

“Neticede ihtiyaç sahibi hepsi ve bunu birisinin bir şekilde yapması lazım. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne kadar olursak o kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

Engellilere umut olan engelli basketbolcu: Oğuzhan Özdemir

Pes etmek yok

Toplumun engellilere yeterince hassasiyet göstermediğine dikkat çeken Özdemir, karşılaştıkları fiziksel engellerin çoğunun aslında diğer insanlar tarafından yaratıldığını söylüyor.
Engellilerin trafikten kaldırımlara, günlük hayattan toplu taşımaya birçok alanda büyük zorluklarla karşılaştığına dikkat çekiyor.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen kendisinin ve diğer engelli bireylerin asla geri adım atmamaları gerektiğini belirten Oğuzhan Özdemir;

“Arkadaşların azimli olmasını isterim. Hayata küsmemeleri lazım. Bizim kesinlikle azmi elimizden bırakmamamız lazım. Bırakırsak her şeyimiz gider”.
 

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