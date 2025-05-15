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Yaşam
AA 15.05.2025 15:09

Köylerde yetenekli çocuklar sportif taramayla keşfediliyor

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler, köy okullarını tek tek gezerek yetenekli çocukları spora kazandırıyor.

Köylerde yetenekli çocuklar sportif taramayla keşfediliyor
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Osmaniye'deki köy okullarında da çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler, köylerdeki ilkokulları ziyaret ederek 3. sınıf öğrencilerini bir dizi sportif teste tabi tutuyor.

Boy, kilo ölçümü sonrası çocuklar, el, kol ve bacak kuvvetleri ile vücut koordinasyonlarının belirlenmesi için hazırlanan parkurlarda yeteneklerini sergiliyor.

Osmaniye'de 7 bin 652 öğrenci taramadan geçirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetenek Tarama İl Koordinatörü Ferit Alper, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başlayan projenin daha sonra iki bakanlık arasında ortak bir programa dönüştüğünü söyledi.

Program çerçevesinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerini taramadan geçirdiklerini anlatan Alper, şöyle konuştu:

"Bu tarama, boy kilo ölçümü, esneklik, oturma, zıplama yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el-pençe kuvveti, çeviklik ve 20 metre koşullarından oluşmaktadır. Bu ölçümlerin sonucunda veriler direkt olarak bakanlığımızın bilgi işlem merkezine girilmekte, temmuz, ağustos aylarında bunların sonuçları belirlenmekte ve bu ölçümler sonucunda başarılı olan çocuklar bir sonraki eğitim öğretim yılında eğitime tabi tutulmaktadır."

Köylerde yetenekli çocuklar sportif taramayla keşfediliyor

Alper, eğitimler sonunda başarılı öğrencilerin denge, reaksiyon, koordinasyon gibi ekstra testlere tabi tutulduğunu dile getirdi.

Testleri başarıyla geçen öğrencilerin branşlara yönlendirildiğini belirten Alper, bu yıl normalde il merkezine getirilerek taramadan geçirilen köylerdeki öğrencileri, kendi okullarında ziyaret ederek keşfetmeye çalıştıklarını anlattı.

Alper, köylerdeki taramalarla hem çocukları yakından tanıma şansı yakaladıklarını hem de öğretmenlerden bilgiler aldıklarını vurguladı.

Program çerçevesinde Osmaniye genelindeki 11 bin 128 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 7 bin 652'sinin taramadan geçirildiğini ifade eden Alper, okulları tek tek gezerek yetenekli çocukların izini sürmeye devam ettiklerini aktardı.

Alper, geçen yıl yaptıkları taramalar sonucu 359 çocuğu futbol, voleybol ve atletizm başta olmak üzere çeşitli branşlarda spora kazandırdıklarını kaydetti.

Köylerde yetenekli çocuklar sportif taramayla keşfediliyor

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