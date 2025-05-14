Her şey aileyi korumak için

Aile toplumun temeli ve ülkeyi ayakta tutan en küçük birim. Başta yeni nesillerin yetiştirilmesi olmak üzere, güvenlikten, ekonomiye kadar birçok konuda sağlıklı bir toplum oluşturmanın yolu ailenin korunmasından geçiyor.

2025 yılı, ailenin önemine dikkat çekmek için ‘Aile Yılı’ ilan edilmişti. 15-21 Mayıs tarihleri ise ‘Aile Haftası’ olarak kutlanıyor.

Hem okul hem köprü

Aile geçmişten geleceğe toplumsal kültürün, milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. İlk eğitimi ailede alan çocuklar sağlıklı nesiller olarak yetiştiriliyor. Aile geçmiş ile gelecek arasında köprü olarak görev üstleniyor. Ahlak, sevgi, dayanışma, yardımlaşma gibi kavramlar ailede öğreniliyor. Ailenin toplumdaki rolü ise kültürel ve tarihi kimliğin aktarılması, yeni nesillerin sağlıklı ve desteklenerek yetiştirilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması ve güçlü toplum oluşturulması olarak tanımlanıyor.

Türk toplumunun temeli

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41’inci maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” diyor. Bu nedenle 12. Kalkınma Planı’na ailenin korunması ve güçlendirilmesi de temel amaç olarak eklendi.

Koruma vizyonu

Ailenin Korunması ve Vizyon Belgesi Eylem Planı (2024-2028) kapsamında 5 hedef belirlendi. Aile, küresel riskler ve demografik dönüşüme karşı korunacak. Refah düzeyi yükseltilecek. Aile odaklı sosyal politikalar artırılacak. Dijitalleşme sürecinde desteklenecek ve çevre, afet ve acil durum açısından aile dayanıklılığı artırılacak.

Evlilik yaşı yükseliyor

2001 yılında evlenme oranı binde 8,35 idi. 2024’te ise binde 6,65 olarak ölçüldü. Evlenme yaşı da yükseldi. İlk evlenme yaşı ortalaması, 2024’te erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,8 oldu. Doğurganlık hızı 2024’te 1,51 olarak ölçülürken, boşanma oranı, 2024’te 2,19’a yükseldi. Bu rakamlar önlemleri hızlandırdı. Yıl boyunca aileler modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı hale getirilecek, kadim değereler yüceltilecek, ailenin önemine ilişkin farkındalık oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kamu kurumları, STK’lar, belediyeler, üniversiteler, özel sektör, medya hatta muhtarlar ve sanatçıların ailenin önemini anlatmak için birlikte çalışması hedefleniyor.

Evleneceklere kredi, çocuklu aileye yardım

Ülke nüfusunun sağlık ve kontrollü artışı için Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu. Evlenecek gençlerin desteklenmesi için kredi verilmeye başlanırken, ailelere de çocuk başına yardım yapılmaya başlandı. 2015 itibariyle evlenmek isteyen çiftlere 81 ilde, 2 yılı geri ödemesiz 48 vadeli 150 bin kredi desteği sağlanıyor. Evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık da veriliyor. İlk çocuk için her aileye 5 bin lira yardım yapılırken, ikinci çocukta 1.500, üçüncü çocukta 5 bin TL aylık yardım devreye giriyor ve çocuklar 5 yaşına girinceye kadar sürdürülüyor.